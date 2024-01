Zahlreiche Uraufführungen: „klagenfurter ensemble“ startet in neues Jahr

Das Programm ist breit gefächert und reicht von Werner Schwab bis Robert Musil, teilten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz mit. Die einzige Produktion des „ke“, die keine Uraufführung ist, hat dennoch Neuigkeitswert: „Wir wollten schon immer einen Werner Schwab machen!“, freute sich Hausherr Gerhard Lehner über „Mein Hundemund“, eine Koproduktion mit dem steirischen „Theater Kaendace“. Außerdem wird das Siegerstück einer Ausschreibung der Theaterallianz von Josef Maria Krasanovsky im „Theater Halle 11“ gezeigt. „Mondmilch trinken“, das als Koproduktion mit den Festspielen Anfang August in Bregenz uraufgeführt wird, hat es in sich. Schließlich soll die „ke“-Produktion auch bei den fünf Partnerbühnen der Theaterallianz, einem Zusammenschluss von sechs freien Theatern Österreichs, gezeigt werden. Neben dem „ke“ sind dies das Schauspielhaus Wien, das Schauspielhaus Salzburg, das Theater Phönix (Linz), das Theater Kosmos (Bregenz) und das Theater am Lend (Graz).

Koproduktion mit Robert-Musil-Institut

Ebenfalls auf die Zusammenarbeit der Theaterallianz-Bühnen geht ein Stück zu Robert Musil zurück, das am 6. November, Musils Geburtstag (1880), in Klagenfurt Premiere feiert: „Musli“ von Effe U Knust setzt die Kärntnerin Anja M. Wohlfahrt in Szene. Beide Frauen wurden dazu von Intendant Gerhard Lehner nach deren Gastspiel „Aus aktuellem Anlass: Delphine in Triest“ eingeladen, die Realisierung erfolgt als Koproduktion mit dem Robert-Musil-Institut für Literaturforschung Klagenfurt.

Spannendes Gastspiel Ende Februar

Weiters geplant ist im April die Uraufführung des Auftragswerkes „Sein Spielen“, mit der sich der Schauspieler, Autor und Musiker Oliver Vollmann als Bühnenautor präsentiert. In der Regie von Angie Mautz steht Nadine Zeintl auf der Bühne, die gemeinsam mit Vollmann diese Liebeserklärung an das Theater, „eine unserer letzten Spielwiesen“ (Lehner) erarbeitete. Auch ein spannendes Gastspiel wird es Ende Februar geben: Das Kärntner „Theater Waltzwerk“ widmet sich dem Text „Das Ereignis“ der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux.

Eröffnung bereits am 24. Jänner

Eröffnet wird der anspruchsvolle Theaterreigen aber bereits am 24. Jänner mit einer Video-Performance des Multi-Media-Künstlers Ulrich Kaufmann, der gemeinsam mit Niki Meixner ein so genanntes „Echtzeitprotokoll“ erstellt: „Utensilien – für alle und für nichts“ spielt mit den Gegenständen, die für den Aufbau, die Aufnahme und die Projektion eines Ablaufs nötig sind – Kamera, Leinwand, Beamer und ähnliches. „Durch die neuen digitalen Möglichkeiten, mit jederzeit verfügbaren Kameras alles festzuhalten und in jede Richtung loszulassen, zu verschicken, hochzuladen und freizugeben, übernehmen unsere digitalen Abbilder immer mehr die Kommunikation“, so Kaufmann. (APA, 6.11.24)