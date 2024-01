Wo ist Mia G.? Erste Spuren führen jetzt sogar nach Kärnten

Die 13-jährige Mia G. aus Lehrte (Deutschland) wird bereits seit 29. Dezember vermisst. In Deutschland hat der Vermisstenfall für großes Aufsehen gesorgt, ihr Verschwinden ist nach wie vor ein Rätsel. Am 1. Jänner hat ihre Mutter dann die Vermisstenmeldung aufgegeben, nachdem das Mädchen nicht wie vereinbart am 31. Dezember von ihrer Freundin zurückgekommen war. Das Mädchen hat rotbraune Haare und ist etwa 1,67 Meter groß und schlank.

Mia hatte rote Haarfarbe mit dabei

Besondere Merkmale sind laut „Österreich findet euch“: Schwarzer, oversized Hoodie mit reflektierender Schrift, olivfarbene Cargohose, pinke Nike Air Jordans und ein lila Reebok Rucksack. Erschwerend kommt hinzu, dass sie rote Haarfarbe mit dabeigehabt hat, ihre Haare könnten nun also gefärbt sein.

Ist Mia in Kärnten?

Deutsche Medien berichten, dass das Mädchen in der Schule von einem 19-jährigen Österreicher geschwärmt haben soll. Wie Jürgen Trovato von den bekannten Privatdetektiven „Die Trovatos“ nun gegenüber 5 Minuten exklusiv berichtet, soll es zwei Chatverläufe geben, die das belegen. In einem wird geschrieben, dass Mia nach Österreich wolle. „Im zweiten Verlauf geht es darum, dass sie nach Kärnten will“, so Trovato. Sichtung habe es allerdings noch keine gegeben. „Wir werden den Druck jetzt weiterhin erhöhen und hoffen, dass dem Mädchen nichts passiert ist“, so Trovato im Gespräch mit 5 Minuten abschließend.