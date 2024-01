Urlauber in Tirol von mehreren Jugendlichen verprügelt

Am Freitag, dem 5. Jänner, um 22.20 Uhr, gingen zwei Deutsche – 18 und 17 Jahre alt – in Kufstein entlang des Fußgängerweges am Inn in Richtung eines Lokales. Dabei trafen sie auf eine Gruppe zwischen acht und zwölf unbekannten Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren.

Eskalation

Nach kurzer verbaler Auseinandersetzung wurde zuerst der 17-Jährige und dann der 18-Jährige durch Ohrfeigen, Faustschläge und zwei Schläge mit einer Flasche ins Gesicht durch die Unbekannten angegriffen. Den beiden Deutschen kamen zwei Landsleute zu Hilfe, worauf die unbekannten Täter von ihnen abließen.

Mit Flaschen beworfen

Auf dem Weg zum nahegelegenen Lokal wurden sie aber noch mit Flaschen beworfen. Die beiden Deutschen wurden leicht verletzt. Von der Polizei durchgeführte Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.