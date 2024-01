Schneefall klingt am Sonntag langsam ab: Wo es am längsten schneien wird

Vor allem in der Früh kann es in Kärnten am Sonntag verbreitet noch leicht, in den südöstlichsten Landesteilen auch mit mäßiger Intensität schneien. Unterhalb von 600 Metern dürfte es sich jedenfalls meist um Regen handeln.

Ganztags leichter Schneefall im Süden und Südosten

„Während in den nordwestlichen Landesteilen letzte schwache Schneeschauer mit Nordwind vermehrt abklingen, kann es im Süden und Südosten ganztags leichten Schneefall bzw. in Lagen unterhalb von rund 600 bis 700 Meter auch Schneeregen oder Regen geben“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Manche Böen können sich zudem in den Tauerntälern als lebhafter Nordwind bemerkbar machen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.