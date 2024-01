Schnee in der Steiermark: Wird es sogar in Graz schneien?

Im Laufe des Tages wird die Kaltluft am Sonntag dann die gesamte Steiermark erfassen. Der Tag wird trüb verlaufen, es könnte auch immer wieder einmal schneien. „Im Raum Graz sowie südlich und östlich davon wird es am Vormittag in tiefen Lagen voraussichtlich noch größtenteils regnen, am Nachmittag kann es dann allmählich bis in die Niederungen schneien“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Wind frischt gegen Nachmittag und Abend auf

Der leichte Niederschlag klingt im Tagesverlauf aber immer öfter ab oder zieht sich in die nördliche Obersteiermark sowie in die südöstlichsten Landesteile zurück. In der Obersteiermark ist dabei sogar schon ein Eistag mit Höchsttemperaturen von unter 0 Grad zu erwarten, im Süden dürfte es noch einmal bis zu 5 Grad haben. Besonders im Bereich des östlichen Randgebirges könnte der Wind gegen Nachmittag und Abend auffrischen.