Am Nachmittag wird es kalt: So wird das Wetter in Österreich am Sonntag

Der Tag wird in Österreich dicht bewölkt sein, zunächst schneit es dann auch noch anhaltend, der Schneefall lässt aber tagsüber allmählich nach. Besonders im Süden wird er am Nachmittag dann auch einige längere Pausen einlegen.

Lebhafter Wind kann zu Schneeverwehungen führen

„Schnee fällt überall bereits bis in die Niederungen, nur im Süden und Südosten liegt die Schneefallgrenze teils noch um 600 Meter. Der Wind bläst im Osten und am Alpenostrand zunehmend lebhaft bis kräftig aus Nordwest und kann zu Schneeverwehungen führen“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Frühtemperaturen liegen noch bei minus 3 bis plus 4 Grad, tagsüber soll es dann überall kälter werden.