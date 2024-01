Zwei Verletzte: Schneeglatte Fahrbahn wird Steirer (35) zum VerhÃ¤ngnis

Heute Nachmittag, gegen 16 Uhr, war ein 35-jähriger Südoststeirer mit seinem Auto auf der B95 von Ebene Reichenau kommend in Richtung Turracher Höhe unterwegs, als er aufgrund der schneeglatten Straße auf Höhe Ochsenbichl ins Schleudern geriet. Er konnte sein Fahrzeug aber wieder unter Kontrolle bekommen und fuhr wieder talwärts.

Rettungshubschrauber im Einsatz

In Winkl kam er dann in weiterer Folge wieder aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und anschließend gegen einen Baum, wo das Auto zum Stillstand kam, wie die Polizei berichtet. Zwei Frauen (32 und 29 Jahre alt), die ebenfalls im Auto mitgefahren sind, haben sich verletzt und mussten nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach gebracht werden. Am Auto ist Totalschaden entstanden.

B95 für zwei Stunden gesperrt

Die B95 musste daraufhin im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungsarbeiten durch ein Abschleppunternehmen und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebene Reichenau für knapp zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.