Klarer VSV-Sieg in Graz: Am Ende hieß es 1:7

7:1 hieß es am Ende aus Sicht des VSV, der damit mit klaren drei Punkten wieder aus Graz heim reist. Den Anfang machten aber die Grazer, die ihr einziges Tor an diesem Abend in der zweiten Spielminute durch Salinitri zur 1:0-Führung erzielten. Von da an ging es aber nur mehr in eine Richtung. Noch vor der ersten Drittelpause drehten Desjardins und Rebernig die Partie. Im zweiten Drittel war es Wallenta, der in der 22. Minute für das 3:1 sorgte, Wall schoss zum 4:1 in der 28. Minute ein – die Vorentscheidung.

Drei Treffer in vier Minuten

Im letzten Drittel hat man dann das Ergebnis innerhalb von nur vier Minuten richtig schmerzhaft für die Grazer Hausherren werden lassen. Hancock, Lindner und Wallenta trafen zwischen der 45. und 49. Minute drei Mal zum 7:1-Endstand.