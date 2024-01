Wintereinbruch fordert die Autofahrer: Hier herrscht Schneekettenpflicht

/ ©FF Rennweg am Katschberg

Ein Großteil Kärntens ist von den angekündigten Schneefällen verschont geblieben. Vor allem unterhalb von 600 Metern Seehöhe fiel meist nur Regen vom Himmel. In Oberkärnten sieht die Lage anders aus. Hier ist vor allem auf den Straßen Vorsicht geboten. Winterliche Fahrbahnverhältnisse herrschen zum Beispiel auf der A10 Tauernautobahn zwischen Rennweg am Katschberg und Gmünd. Auf einigen Fahrbahnen in Oberkärnten gibt es sogar Schneekettenpflicht.

Verkehrsmeldungen im Überblick A10 Tauernautobahn: Winterliche Verhältnisse zwischen Rennweg am Katschberg und Gmünd in Kärnten.

Winterliche Verhältnisse zwischen Rennweg am Katschberg und Gmünd in Kärnten. Die B99 Katschberg Straße ist aufgrund der Schneeglätte zwischen der Kreuzung nach Rennweg und Stranach in beiden Richtungen gesperrt.

ist aufgrund der Schneeglätte zwischen der Kreuzung nach Rennweg und Stranach in beiden Richtungen gesperrt. B90 Nassfeld Straße: Schneekettenpflicht zwischen Tröpolach und dem Grenzübergang am Nassfeld.

Schneekettenpflicht zwischen Tröpolach und dem Grenzübergang am Nassfeld. L62 Metnitztal Landesstraße: Schneekettenpflicht auf Höhe von Flattnitz in beiden Richtungen.

Schneekettenpflicht auf Höhe von Flattnitz in beiden Richtungen. L63 Flattnitzer Landesstraße: Schneekettenpflicht auf Höhe Flattnitz in beiden Richtungen. Quelle: ASFINAG & ÖAMTC

Feuerwehr im Einsatz

Aufgrund des Niederschlags rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg am frühen Samstagabend aus. Die Kameraden wurden zum Sperren der B99 Katschbergstraße alarmiert. Ein Bus blockierte dort die Straße, wurde aber in der Zwischenzeit von einem privaten Abschleppunternehmen ins Tal gebracht.