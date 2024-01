Virtueller Silvesterlauf brachte mehr als 5.800 Euro an Spenden

Über Silvester und Neujahr nahmen 1.078 sportbegeisterte Menschen aus ganz Österreich am Wohltätigkeitslauf der SPORTUNION Österreich teil. Gemeinsam wurden insgesamt 5.115 Kilometer in insgesamt 41.743 Laufminuten absolviert. Unter dem Motto „Laufen für diejenigen, die es nicht können“ starteten die Teilnehmenden am 31. Dezember und 1. Januar. Die Streckenlängen reichten dabei von 500 Metern (für Kinder) bis zu zehn Walk- oder Lauf-Kilometern, welche mithilfe verschiedener Lauf-Apps aufgezeichnet und dann online hochgeladen wurden.

5.893 Euro für die Rückenmark-Forschung

Die Startgebühr betrug 5 Euro für Erwachsene, während Kinder kostenlos teilnehmen konnten. Spenden beliefen sich auf 2,50 Euro pro Teilnehmer zugunsten von „Wings for Life“. Durch zusätzliche Spenden konnte ein Gesamtbetrag von 5.893 Euro für die Rückenmark-Forschung gesammelt werden. Ein begleitendes Gewinnspiel trug dazu bei, dass der Lauf mit zahlreichen Fotos auch in den sozialen Medien zu einem wahren „Run“ wurde. SPORTUNION-Präsident Peter McDonald ist erfreut über die rege Teilnahme: „Ein großes Dankeschön an alle, die zu diesem bewegenden sportlichen Feuerwerk beigetragen haben und für einen positiven Start ins Jahr 2024 gesorgt haben. Wir haben erneut im Sport ein starkes Signal für Leistungsbereitschaft und Innovation gesetzt.“

©SPORTUNION Tulln Läufer der SPORTUNION Tulln.

Freude über rege Teilnahme groß

Der „Virtual New Years Run“ war ursprünglich als Alternative zu den aufgrund von Corona abgesagten Silvesterläufen ins Leben gerufen worden. „Es ist großartig zu sehen, dass trotz der fehlenden Einschränkungen durch Corona viele Menschen dem Lauf treu geblieben sind oder zum ersten Mal teilgenommen haben, um gemeinsam Gutes zu tun“, so McDonald weiter. Inklusive des diesjährigen Silvesterlaufes konnte die SPORTUNION in den vergangenen Jahren insgesamt 44.215 Euro an Spenden für „Wings for Life“ sammeln.