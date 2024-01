Geisterfahrer auf A9 unterwegs: Navi spielte Lenker einen Streich

Ein 42-Jähriger in Deutschland lebender Kosovare war am späten Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, mit seinem Auto auf der A9 Pyhrn Autobahn unterwegs. Kurz nach der Einfahrt in den Plabutschtunnel forderte sein Navi den Mann plötzlich zum Wenden auf. In einer Pannenbucht hielt der Mann also an und wendete seinen Wagen. In der Folge befuhr den Tunnel etwa 1.600 Meter in die entgegengesetzte Richtung.

Polizei hielt Geisterfahrer auf

„Aufgrund des Geisterfahrers wurde der Tunnel in Fahrtrichtung Linz von der Tunnelwarte gesperrt und der Verkehr über das Stadtgebiet umgeleitet“, heißt es seitens der Polizei. Als der Lenker seinen Fehler bemerkte, drehte er abermals im Tunnel um und fuhr in richtiger Richtung weiter. Noch im Tunnel wurde er von einer Streife der Autobahnpolizei Graz-West angehalten und kontrolliert. „Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ, der 42-Jährige wird angezeigt werden“, so die Beamten.