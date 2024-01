Süße Vierbeiner wollen dich kennenlernen

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Boomer gesucht

Infos zu Boomer Mischling

semmelbraun

männlich

kastriert

geborgen: 25. März 2016

Der charmante Hund „Boomer“ wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause bei einer Einzelperson. Er ist ein sozialer Vierbeiner, der sich gut mit anderen Hunden versteht und gerne ausgedehnte Spaziergänge unternimmt. Boomer zeichnet sich durch eine einzigartige Eigenschaft aus: Wenn er einer Person vertraut, verwandelt er sich in einen wahren Kuschelhund. Eine seiner liebsten Beschäftigungen ist es zudem, an sonnigen Tagen mit den Schatten zu spielen, was seinen verspielten Charakter zeigt. Boomer bringt Freude und Leben in dein Zuhause und wird sicherlich zu einem treuen Begleiter.

©Tierheim Villach Boomer sehnt sich nach einem Zuhause.

Clooney sucht jemanden mit Hunde-Erfahrung

Infos zu Clooney Mischling

männlich

kastriert

braun,

geboren: 1. März 2019

Gesucht wird ein liebevolles Zuhause für Clooney – vorzugsweise bei einer erfahrenen Einzelperson, die sich intensiv mit ihm beschäftigen kann und Erfahrung mit Hunden hat. Trotz seiner Herausforderungen ist Clooney ein freundlicher Hund, der sich auch gut mit anderen Artgenossen versteht. Seine Pfleger im Tierheim Villach empfehlen, dass in seinem neuen Zuhause keine Kinder oder andere Haustiere vorhanden sein sollten. Mit der richtigen Unterstützung kann Clooney ein liebevoller Begleiter werden, der ein erfülltes Leben mit seinem neuen Besitzer teilt.

©Tierheim Villach Trotz seiner Herausforderungen ist Clooney ein freundlicher Hund.

Traudi sucht ein ruhiges Heim

Infos zu Traudi weiblich

kastriert

dreifärbig

zirka 10 bis 15 Jahre alt

Wohnungskatze

Mit ihrer sanften Art akzeptiert Traudi andere Katzen, aber ein Zusammenleben ist keine Bedingung. Für die etwa 10 bis 15 Jahre alte Traudi wäre ein ruhiges Heim ideal, ohne Kleinkinder oder weitere Tiere. Ihre Vorliebe gilt dem Kuscheln und Streicheln, und sie blüht richtig auf, wenn man ihr Zuneigung schenkt. Traudi wartet geduldig darauf, in einem gemütlichen, liebevollen Umfeld ihren Lebensabend verbringen zu dürfen.

©Tierheim Villach Traudis Vorliebe gilt dem Kuscheln und Streicheln.

Oma und Bernd sind unzertrennlich

Infos zu den Tieren Oma: weiblich

kastriert

ca. 3 bis 6 Jahre alt Bernd: männlich

kastriert

ca. 3 bis 6 Jahre alt

Oma und Bernd kamen getrennt und äußerst schüchtern zu uns ins Tierheim. Doch nachdem sie sich kennengelernt hatten, entwickelte sich rasch eine innige Bindung zwischen ihnen. Mittlerweile sind Oma und Bernd unzertrennlich, und das Tierheim möchte sicherstellen, dass dies auch weiterhin so bleibt. In ihrer gewohnten Umgebung sind sie echte Kuscheltiere und sehr verschmust. Für die beiden ist eine Freigangmöglichkeit wichtig, ebenso sollten keine Kleinkinder im Haushalt leben, und die Umgebung sollte frei von stark befahrenen Straßen sein. Ein ländliches Zuhause wäre ideal, damit Oma und Bernd die Ruhe und Geborgenheit finden, die sie verdienen.

©Tierheim Villach Ein echtes Dreamteam!

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.