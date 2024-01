Feuerwehr Wölfnitz stand 2023 über 170 Mal im Einsatz

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 10:39 / ©FF Wölfnitz/Klagenfurt

Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz in Klagenfurt statt. Über 170 Einsätze sowie Übungen und Schulungen liegen hinter den Florianis. Auch besondere Ehrungen wurden an diesem Abend verliehen, unter anderem erhielt Norbert Sussitz das Ehrenabzeichen für 50 Jahre im Feuerwehrdienst, während Hauptfeuerwehrmann Ernst Radinger für beeindruckende 65 Jahre Feuerwehrdienst geehrt wurde.

©FF Wölfnitz/Klagenfurt

Bürgermeister als Ehrengast mit dabei

Die Ehrengäste Branddirektor Herbert Schifferl und Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) zeigten sich begeistert von der Einsatzbereitschaft und versicherten jegliche Unterstützung. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Gerhard Egger und sein Stellvertreter Franz Socher schlossen sich den Lobpreisungen an. Sie betonten das beeindruckende Engagement der Feuerwehrleute und bedankten sich besonders für die Einsatzbereitschaft während der Unwetter im Sommer 2023. ie Schlussworte der 136. Jahreshauptversammlung wurden von Kommandant Alexander Schabernig und Rene Donner mit einem kräftigen „Gut Heil“ begleitet.