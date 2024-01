Hilferuf einer Lehrerin: „Schüler können sich Ausflüge nicht leisten“

In einer Zeit ohne Ausflüge während der Schulzeit? Fast unvorstellbar! Die Erinnerungen an diese besonderen Erlebnisse sind oft prägend. Doch für viele Schüler ist dieser Teil des Schullebens durch finanzielle Engpässe unerreichbar. Dies ist auch die Realität für die Schüler der Mittelschule St. Andrä in Graz. Deshalb hat sich ihre Lehrerin und Klassenvorständin Elisa Schmid hilfesuchend an die 5 Minuten Redaktion gewandt.

Reise voller Naturerlebnisse, aber finanzielle Herausforderungen für einige Familien

Die 4a-Klasse der Mittelschule St. Andrä plant eine unvergessliche Schullandwoche in der malerischen Ramsau am Dachstein. Aber für einige Eltern ist diese Reise eine enorme finanzielle Herausforderung. Diese Reise bedeutet für die Schüler den Tausch des Klassenzimmers gegen die unberührte Natur. Es handelt sich um eine fünftägige Reise, die den aufgeweckten jungen Schülern eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet – eine Chance auf Bildung, Teamgeist und einzigartige Erfahrungen in verschiedenen Sport- und Outdoor-Aktivitäten. Leider können sich jedoch einige sportbegeisterte Schüler diese Exkursion nicht leisten. Deswegen wurde eine Fundraising-Kampagne gestartet.

Lehrerin startet Spendenkampagne für Schulausflug

Viele Eltern kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten, was bedeutet, dass viele Schüler möglicherweise diese Erfahrung verpassen könnten. Die Pandemie hat ihnen bisher die Möglichkeit verwehrt, gemeinsame Ausflüge mit Übernachtungen zu erleben. „Die Spenden werden direkt für Unterkunft, Verpflegung im Ferienhof Peterbauer in der steirischen Ramsau, Transport mit dem Zug sowie Bus und für pädagogische Aktivitäten verwendet“, erklärt die engagierte Lehrerin. Die Kosten für den Schulausflug belaufen sich auf 280 Euro pro Kind.

Kleine Spende, große Wirkung

Jeder einzelne Euro kann Großes bewirken. Die geplanten Aktivitäten hängen vom erreichten Spendenbetrag ab. „Wir würden gerne den Hochseilgarten besuchen, Bogenschießen oder eine Walkingtour am Dachsteingletscher machen. Jede noch so kleine Spende bringt uns näher an unser Ziel, allen Schülern die Teilnahme zu ermöglichen“, betont sie. Jeder Euro zählt: Selbst wenn das Spendenziel nicht erreicht wird, wird mit den Spenden den Familien, die dringend Hilfe benötigen, unterstützt.

Gemeinsam für Bildungschancen: Bildung sollte für niemanden ein finanzielles Hindernis sein. Wenn auch du den Schülern helfen möchtest, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, kannst du gerne mit einem beliebigen Betrag an der Spendenaktion teilnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.01.2024 um 11:09 Uhr aktualisiert