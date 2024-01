Kohlmeise besucht am hÃ¤ufigsten die KÃ¤rntner Futterstellen

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 11:11 / ©Pexels / Phil Mitchell

Fressnapf Österreich präsentierte kürzlich das Endergebnis des Projektes „Wildvögel an der Futterstelle“. Viele Naturbegeisterte haben sich auf naturbeobachtung.at angemeldet und als Citizen Scientists im Dezember Wildvögel an und rund um die heimischen Futterstellen gemeldet. Durch die Aktion wurden auf der Plattform 65 Prozent mehr Meldungen als im Vergleichszeitraum 2022 generiert.

Im Durchschnitt 15 Vögel pro Futterstelle

Österreichweit wurden heuer im Schnitt rund 15 Vögel pro Futterstelle gemeldet. Die am häufigsten gesichteten Vögel an den Futterstellen waren die Kohlmeise, die Amsel, die Blaumeise, der Buntspecht, der Buchfink, das Rotkehlchen, der Kleiber, der Eichelhäher, der Stieglitz und der Feldsperling. Ebenso wurden Zugvögel, wie der Weißstorch oder der Zilpzalp, gesichtet, was auf mildere Winterbedingungen oder veränderte Nahrungsverfügbarkeit zurückzuführen sei.

Kohlmeise auch in Kärnten auf Platz 1

Im Dezember zeigte sich Kärnten als lebendige und bunte Bühne für die heimische Vogelwelt. Die Kohlmeise erwies sich übrigens auch in Kärnten als dominante Vogelart. Auf dem zweiten Platz teilten sich die Amsel, die Blaumeise und das Rotkehlchen die Aufmerksamkeit. Der dritte Platz wurde vom Buchfinken belegt.