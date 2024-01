Anästhesistenmangel in der Steiermark: Keine OPs nach 15 Uhr in Bruck

Die Situation betrifft diverse Städte und Orte wie Feldbach, Weiz, Deutschlandsberg, Bruck und Rottenmann und erfordert eine Neuausrichtung sowohl in kleineren als auch größeren Kliniken.

Operationen nachmittags ausgelagert

Das LKH Hochsteiermark in Bruck, das besonders von Abgängen in der Abteilung für Anästhesie betroffen ist, hat zumindest die Dienstbereitschaft und die Versorgung in den Regelzeiten sichern können. Dennoch müssen Operationen ab 15 Uhr und an Wochenenden nach Graz oder Judenburg verlegt werden, bis die Orthopädie/Traumatologie 2024/2025 nach Leoben verlegt wird, um einen Vollbetrieb zu gewährleisten. „Kleinere Eingriffe nach Stürzen werden nach wie vor in Bruck operiert, aber die großen Notfälle, etwa Polytraumata nach Verkehrsunfällen, schicken wir künftig außerhalb der Kerndienstzeiten nach Graz in die Universitätsklinik“, erklärt Erich Schaflinger, ärztlicher Leiter des LKH Hochsteiermark, gegenüber der „Kleine Zeitung“.

Steiermark und Österreich vor zentraler Herausforderung

Die Steiermark steht nicht allein mit dem Anästhesistenproblem da, das auf eine Pensionierungswelle, Abgänge im niedergelassenen Bereich und freiberufliche Fachkräfte zurückzuführen ist. Österreichweit ist der Mangel an Anästhesisten zu einem zentralen Thema in der Gesundheitsversorgung geworden.

Strategien zur Überbrückung des Engpasses

Die Strategie, um mit diesem Engpass umzugehen, umfasst mehrere Maßnahmen: Wiedereinstellung pensionierter Anästhesisten, Pool-Lösungen, bei denen Spitals-Anästhesisten gegen Bezahlung in anderen Spitälern aushelfen, und die Einstellung von freiberuflichen Anästhesisten, um Engpässe zu überbrücken.

Neuausrichtung von Ortho-Traumatologien und OP-Zeiten

Die Krankenhausgesellschaft Kages in der Steiermark konzentriert sich neben Rottenmann, Bruck und Feldbach auf weitere Spitäler wie Deutschlandsberg oder Hartberg. Die Ortho-Traumatologien werden entsprechend umstrukturiert, und in einigen Krankenhäusern wird überlegt, an Wochenenden keine Operationen mehr in der Nacht durchzuführen.

Kritische Lage in der Geburtshilfe

Die Geburtshilfe ist ebenso von diesem Mangel betroffen. Die Forderung nach zwei Anästhesisten-Diensträdern (Mutter/Kind) ist in der gegenwärtigen Situation und bei Personalengpässen langfristig nicht realisierbar.

Langfristiger Plan für die Obersteiermark

Der langfristige Plan ist, die zurückgehaltenen schweren Trauma-Fälle wieder in die Obersteiermark zu holen. Dies würde eine wohnortnahe Versorgung ermöglichen, wird aber voraussichtlich bis Ende 2024/2025 dauern, wenn die dafür notwendige Station am LKH-Standort Leoben voll funktionsfähig ist.