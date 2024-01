Mann attackierte Bekannten und dessen Mutter mit Messer in Favoriten

Es wird berichtet, dass der Tatverdächtige den 40-Jährigen und sich in einem Streit wiederfanden, der letztlich in einer gewalttätigen Auseinandersetzung eskalierte. Während des Konflikts soll der 28-Jährige das Opfer am Hals und an der Hand verletzt haben. Als die Mutter dem Sohn zu Hilfe eilte, wurde auch sie vom Angreifer im Gesicht verletzt. Nach der Attacke flüchtete der Verdächtige aus der Wohnung.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest, Tatwaffe gesichert

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe des Wohnhauses festnehmen und das Tatmesser sicherstellen. Die beiden Verletzten wurden notfallmedizinisch von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tatverdächtiger mit 1,98 Promille festgenommen

Der durchgeführte Alkoholtest ergab, dass der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat einen Alkoholgehalt von 1,98 Promille hatte. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Streits zu klären. Der festgenommene Täter befindet sich in polizeilicher Gewahrsam und wurde bisher noch nicht vernommen.