Nach der Bescherung ist vor der Entsorgung: Christbaum richtig entsorgen

Der Weihnachtsbaum ist jedes Jahr das strahlende Zentrum der festlichen Stimmung in den heimischen vier Wänden. In der Steiermark haben diese prächtigen Bäume rund um das vergangene Weihnachtsfest in etwa 350.000 Haushalten für Besinnlichkeit und Wärme gesorgt. Doch sobald die Feiertage vorüber sind, stellt sich die Frage: Wie entsorgt man den Christbaum am besten und umweltfreundlichsten?

„So schenken uns die Christbäume auch nach den Feiertagen noch wohlige Wärme“

Die Landesrätin für Nachhaltigkeit, Simone Schmiedtbauer, ruft dazu auf, die Bäume umweltgerecht zu entsorgen. Sie betont, dass Christbäume nach dem Fest noch eine wichtige Rolle als Energiespender spielen können. Durch die Verarbeitung zu Hackgut und ihre Nutzung in Biomassekraftwerken können sie sogar nach Weihnachten noch als Energielieferanten dienen. „So schenken uns die Christbäume auch nach den Feiertagen noch wohlige Wärme“, fügt Schmiedtbauer hinzu und verweist darauf, dass mit den steirischen Christbäumen eine ganze Stadt wie Bruck einen Monat lang mit sauberer Energie versorgt werden könnte.

©Land Steiermark LR Simone Schmiedtbauer appelliert, die Christbäume richtig zu entsorgen.

Umweltbewusste Entsorgung von Christbäumen

Es gibt zahlreiche kreative Möglichkeiten, wie man die Christbäume umweltgerecht entsorgen kann. Einige Gemeinden bieten kostenlose Abholaktionen an zentralen Sammelstellen an, um die Bäume einzusammeln. Alternativ können die Bäume nach entsprechender Zerkleinerung im eigenen Garten kompostiert oder nach einer ausreichenden Trockenzeit im Holzofen verbrannt werden.