Wow: 26 Sternsinger meldeten sich für Dreikönigsaktion in Gurnitz

26 Sternsinger stellten sich in den vergangenen Tagen mit ihren Begleitpersonen in der Pfarrgemeinde Gurnitz in den Dienst der guten Sache und opferten teils sogar mehrere Tage ihrer Weihnachtsferien, um von Haus zu Haus zu ziehen und Spenden für den Kinderschutz und die Ausbildung von Jugendlichen in Guatemala zu sammeln. Der Fleiß der Könige wurde mehr als belohnt: Fast 6.000 Euro wurden gesammelt.

Jugendgruppe übernahm Organisation

Auch mit einer Premiere konnte die Dreikönigsaktion in Gurnitz aufwarten: für die Gesamtorganisation zeichnete sich heuer erstmals die Gurnitzer Jugendgruppe GAUDEAMUS mit Esther und Phillis Slemenik, Lea Singer, Valentina Fritz sowie Fabian Guggi aus. Als Begleitpersonen stellten sich Carmen Lamisch, Monika Ellersdorfer, Johann Karner, Diakon Oliver Günther und Georg Brunner zur Verfügung. Für die Verpflegung sorgten Bärbel Pruntsch, Maria König und Gerlinde Kinzl.