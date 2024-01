Frühmorgendlicher Unfall: Auto durchbricht Zaun und prallt gegen Haus

/ ©FF Kaindorf an der Sulm

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 13:54 / ©FF Kaindorf an der Sulm

Eine 40-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Gmunden war am 7. Januar 2024 gegen 4.15 Uhr auf der Hauptstraße von Ohlsdorf in Richtung Laakirchen unterwegs, als sich ein Unfall ereignete. In einer leichten Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam im Gemeindegebiet Ohlsdorf von der Straße ab. Das Fahrzeug rutschte etwa 100 Meter durch ein Feld, bevor es durch einen Gartenzaun gegen ein angrenzendes Haus prallte.

Alkotest verlief negativ

Der Vorfall verursachte beträchtlichen Schaden am Fahrzeug und am Gebäude. Die Fahrerin, bei der ein durchgeführter Alkotest negativ ausfiel, wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.