Hilferuf: Mama muss 5.000 Euro für Krankenhaus-Rechnung von Kind zahlen

Fünf Tage lang war Ingas Sohn Gheorghii wegen einer Krankheit in einem Kärntner Krankenhaus. Die beiden haben jedoch noch keine Versicherung in Österreich – als Grund gibt die Mutter im Spendenaufruf „fehlende Unterlagen“ an, gegenüber 5 Minuten wird sie konkreter und erklärt, dass man keinen ukrainischen Pass habe, sondern nur eine Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine hatte. „Das wichtigste ist, dass die Ärzte mein Kind gerettet haben. Aber unglücklicherweise haben wir eben keine Versicherung oder E-Card“, erklärt sie. Die Rechnung für die fünf Tage, die ihr 9-jähriger Sohn im Krankenhaus verbracht hat, beträgt 5.310 Euro.

„Wir versuchen, zu überleben“

Geld, das sie nicht hat, immerhin musste sie zu Kriegsbeginn ihre Wahl-Heimat, Odessa (Ukraine), verlassen. Sie selbst und ihr Kind sind aber keine ukrainischen Staatsbürger, weshalb sie auch nicht von den Versicherungen für Ukrainer profitieren. Aktuell versucht man daher auch nur, zu überleben. „Ich kann mir nicht einmal die Basics wirklich leisten, wie Essen oder Wohnen. Ich bin arbeitslos, suche ständig nach Arbeit, bisher aber ohne Erfolg“, erklärt sie im Spendenaufruf. Sie sei verzweifelt, habe sie doch gleichzeitig mit dem Beginn des Kriegs auch eine Scheidung durchgemacht.

So könnt ihr der jungen Mutter und ihrem Sohn helfen

„Wir sind alleine in einem fremden Land, wir leben nur temporär in einem Haus, aus dem wir bald ausziehen müssen“, erklärt sie ihre Notlage weiter. Unglücklicherweise spreche sie auch nicht Deutsch, was die Kommunikation nicht unbedingt vereinfache. Wenn ihr der Mutter und ihrem jungen Sohn jetzt helfen wollt, könnt ihr das über ihren „gofundme“-Spendenaufruf hier machen.