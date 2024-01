Auto hat Oma mit Enkel in Klagenfurt angefahren: Habt ihr was gesehen?

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 14:08 / ©Screenshot Google Street View

Bereits vor zwei Tagen, am 5. Jänner gegen 16 Uhr, ist auf der Völkermarkter Starße in Klagenfurt ein Auto beim Ausbiegen mit einer älteren Dame und einem dreijährigen Kind zusammengestoßen, wie der Sohn der Dame und Vater des Kindes auf Facebook nun schreibt. Das Auto, es soll sich um einen weißen Renault gehandelt haben, soll daraufhin einfach weitergefahren sein.

„Mein Kind hat einen Schock erlitten“

Der Vater des Dreijährigen erzählt gegenüber 5 Minuten, dass sie alle nur einkaufen dort in der Nähe waren, ehe es dann auf Höhe des McDonalds zu dem Unfall gekommen ist. Das Auto sei der Oma des Dreijährigen über den Fuß gefahren, sie habe dann auch ins Krankenhaus müssen, erklärt ihr Sohn weiter. „Mein Kind hat Gott sei Dank nur bei der Hand weh bekommen und einen Schock erlitten. Wenn die Oma jetzt aus dem Zimmer geht, fragt er gleich, ob sie ins Krankenhaus muss“, erzählt er weiter.

„Ich bin bereit, eine Belohnung zu bezahlen“

Sollte jemand etwas mitbekommen haben von dem Vorfall oder gar die Dame kennen, die danach weggefahren ist, sei er auch bereit eine Belohnung zu bezahlen, so der Mann. „Ich finde es einfach frech, da die Dame meiner Mutter noch in die Augen geschaut hat und dann erst davon gefahren ist“, meint er abschließend noch. Auf Nachfrage beim Pressejournaldienst der Polizei konnte Kristina Kapellari gegenüber 5 Minuten bestätigen, dass es zur betreffenden Zeit einen Einsatz gegeben habe. „Eine Dame wurde dabei von einem Auto am Schienbein berührt und leicht verletzt“, erklärt sie auf Nachfrage.