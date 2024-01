Villacher Narren heizten bei Faschings-Premiere ein

Am vergangenen Samstag, dem 6. Jänner 2024, feierte die Villacher Faschingsgilde Premiere im Congress Center Villach – mit einem guten Mix aus Pointen, Show und Schabernack. So merkte etwa Manfred Obernosterer alias „Noste“ an: „Der absolut kürzeste Fasching aller Zeiten. Wann sich heit da Letzte bei da Polonaise zuawehängt, geht vorn da Erste schon mit an vollen Aschermittwochschädelweh in die Arbeit!“

©ViFa/Knaus | Manfred Obernosterer alias „Noste“ ©ViFa/Knaus | Die Villacher Faschingsgarde in Aktion.

Geprobt wird seit dem Sommer

Gildenkanzler Karl Glanznig freut sich jedenfalls: „Die Premiere hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Jetzt startet der Villacher Fasching richtig durch!“ Geprobt wurde bereits seit den Sommermonaten, die Generalproben gingen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag über die Bühne – unter den strengen Blicken von Franz Kleinbichler und ORF-Regisseur Volker Grohskopf. Am 13. Februar werden die ORF-Aufzeichnung des Villacher Faschings auf ORF2 ausgestrahlt. Die drei Promi-Sitzungen – bei denen ein jedes Jahr aufgezeichnet wird – finden schon Anfang Februar statt.

©ViFa/Knaus | Auftritt des Villacher Turnvereins. ©ViFa/Knaus | Auch die Hofnarren sind heuer wieder mit dabei. ©ViFa/Knaus | Der Nach- und der Jungzipfer auf der Faschingsbühne.