Teile Kärntens weiß: Wintereinbruch hat bis zu 20 cm Neuschnee gebracht

Geschneit hat es vor allem in den höher gelegenen Tälern und auch im oberen Drau- bzw. im oberen Gailtal, weiß Martin Ortner von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Im Tal seien die Schneemengen mit wenigen Zentimetern zwar bescheiden gewesen, auf den Bergen hat es dafür umso mehr geschneit. Das Problem sei diesmal gewesen, dass die kalte Luft zu spät nach Kärnten gekommen sei.

„Niederungen sind größtenteils leer ausgegangen“

„Mit Eintreffen der kalten Luft hat es nicht mehr viel Niederschlag gegeben, wodurch die Niederungen größtenteils leer ausgegangen sind“, so Ortner. Sowohl in Villach als auch im Klagenfurter Raum hätte man dadurch lediglich Schneeregen gehabt – liegen geblieben ist nichts. In den höher gelegenen Tälern der Karawanken ist dafür schon merkbar was dazugekommen. So seien in Kornat, im Lesachtal in etwa 1.000 Metern Seehöhe, zehn Zentimeter gemessen worden, am Loiblpass (knapp 1.400 Meter Seehöhe) waren es überhaupt 20 Zentimeter.

„Letzte schwache Schauer klingen langsam ab“

Auch im Osten des Landes hat es in höheren Lagen ein wenig geschneit. In Preitenegg (etwas über 1.000 Meter) waren es sechs Zentimeter. „In Kärnten war es das dann aber eigentlich mit Schnee fürs Erste wieder. Die letzten schwachen Schauer klingen am Nachmittag jetzt langsam wieder ab“, weiß Ortner.

Zur Wochenmitte wird es richtig kalt

In den nächsten Tagen sei bis über die Wochenmitte mit einer kalten Nordostströmung zu rechnen. „Morgen und voraussichtlich auch noch am Dienstag sind aber noch oft Wolken im Spiel, da kühlt es dann in der Nacht noch nicht so stark ab“, so Ortner. Auch tagsüber wird es daher am Montag kaum Bewegung bei den Temperaturen und nur leichten Frost geben. „Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag schaut es dann aber nach Dauerfrost aus“, weiß der Meteorologe. Vor allem zur Wochenmitte könne es dann richtig kalt werden, wenn es in der Nacht aufklart. „Dann haben wir Minimum-Temperaturen von verbreitet unter minus zehn Grad“, gibt Ortner bereits eine kleine Vorschau auf eine kalte Woche in Kärnten.