In die Herrengasse: Kärntner Volkspartei ist umgezogen

Veröffentlicht am 7. Januar 2024

„Neues Jahr, neue Adresse!“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting der Kärntner Volkspartei, die damit ankündigt, dass man in den vergangenen Wochen „fleißig am Siedeln“ war. Es ging mit der gesamten Partei einmal quer durch die Innenstadt von der 8.-Mai-Straße in die Herrengasse 8. Auch der „Grubär“ hat bei den Umzugsarbeiten mit geholfen, wie man auf den Fotos, die auf Facebook gepostet wurden, zweifelsfrei erkennen kann.