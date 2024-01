KFG reicht Petition gegen „Klimakleber“ beim Parlament ein

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 16:54 / ©5 Minuten

Der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG) hat erfolgreich genügend Unterschriften gesammelt und diese der Parlamentsdirektion übergeben, um gegen die Aktivitäten der sogenannten „Klimakleber“ vorzugehen. Diese Aktionen, die den Straßenverkehr behindern und die Sicherheit gefährden, veranlassten die KFG, eine parlamentarische Bürgerinitiative zu starten.

Unterschriften für gesetzliche Anpassung gesammelt

Der KFG sammelte seit Anfang Mai Unterschriften, um eine Änderung im Österreichischen Strafgesetzbuch herbeizuführen, die an das deutsche Strafgesetzbuch anknüpft. Dieser Paragraph regelt gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, darunter das Bereiten von Hindernissen, was auf die Klimakleber zutrifft.

Breite Unterstützung und Gesundheitsrisiken betont

Alexis Pascuttini, KFG-Klubobmann und Initiator der Initiative, betonte die breite Unterstützung aus ganz Österreich und warnte vor den schwerwiegenden Folgen der Klimakleber-Aktionen, die nicht nur wirtschaftliche Schäden, sondern auch gesundheitliche Gefahren für vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Kranke und Babys verursachen können.

Forderung nach rechtlicher Verantwortung für Klimakleber-Aktionen

Die Reaktionen innerhalb des KFG auf den Erfolg der Initiative waren einhellig: Michael Winter, Erstunterzeichner der Initiative, forderte eine angemessene rechtliche Verantwortung für die Klimakleber seitens des Gesetzgebers. Stadträtin Claudia Schönbacher unterstrich die klare Grenzüberschreitung durch die gefährliche Behinderung im Straßenverkehr und betonte die Notwendigkeit, dass individuelle Meinungen und Gedanken nicht zu Schäden bei anderen führen sollten.

Appell für entschiedenes Handeln

Gemeinderätin Astrid Schleicher äußerte ihre Besorgnis über die Auswirkungen der Klimakleber-Aktionen auf den Alltag der Bürger, von Schulkindern bis hin zu Berufstätigen und Rettungsdiensten. Sie forderte eine konsequente Reaktion des Gesetzgebers, um diesen Handlungen ein Ende zu setzen.