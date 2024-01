Wann huschen die nächsten Sternschnuppen über den Himmel?

Für Sternschnuppen-Fans ist der Quadrantiden-Meteorstrom Anfang Jänner immer ein besonderes Ereignis, immerhin können dann zu Spitzenzeiten bis zu 110 Meteore pro Stunde beobachtet werden – wir haben berichtet. Wer die erste Sternschnuppennacht des Jahres versäumt hat, muss aber nicht traurig sein. Ganze acht weitere gibt es 2024 noch zu sehen!

Sternschnuppennächte 2024 – Ihr seid dabei!

Und zwar immer! Denn mit der folgenden Übersicht versäumt ihr im heurigen Jahr garantiert keine einzige Sternschnuppe mehr. Die nächsten gibt es bereits im April. In der Nacht vom 21. auf den 22. April erreichen die Lyriden ihren Höhepunkt. Dann kreuzt die Erde nämlich die Umlaufbahn des Kometen Thatcher, dessen Bruchstücke in der Atmosphäre verglühen. Wenige Tage später folgt mit den Eta Aquariiden bereits der nächste Sternschnuppenregen. Sie sind jedes Jahr im Mai aktiv, wenn sich die Erde durch die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen bewegt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai könnten bis zu 50 Meteore pro Stunde am Nachthimmel zu sehen sein.

©Rosie Orasch Im April 2024 wartet der nächste Sternschnuppenregen.

Im August begeistern die Perseiden

Wer lieber laue Sommernächte zum Sternschnuppen-Schauen bevorzugt, der sollte sich den Perseiden-Meteorstrom im Kalender vormerken. Dieser erreicht in der Nacht vom 12. auf den 13. August seinen Höhepunkt. Zu Spitzenzeiten können dann schon mal bis zu 150 Meteore pro Stunde über den Sternenhimmel huschen. Zu verdanken haben wir das den Bruchstücken des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Zwei Sternenschauer im Oktober

Eine weitere Sternschnuppennacht folgt dann zwischen dem 6. und 10. Oktober, wenn die Erde in die Umlaufbahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner gerät. In der zweiten Oktoberhälfte gehen die sogenannten Draconiden dann in einen weiteren Meteorstrom über: die Orioniden. Diese erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht auf den 21. Oktober. Die meisten Sternschnuppen gibt es jedes Jahr um den 17. und 18. November, wenn der Leoniden-Meteorstrom am Himmel zu sehen ist. Zuletzt begeistern dann die Geminiden in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember und die Ursiden von 21. auf den 22. Dezember.