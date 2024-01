Indische Instagram-Influencerin ist aktuell am Wörthersee zu Gast

Die 32-jähirge Instagrammerin aus Indien, Sonam Babani, ist derzeit am Wörthersee zu Gast. Sie verweilt dabei in Maria Wörth im „Viva Mayr Medical Health Resort“, wie man anhand ihrer Story unschwer erkennen kann. Die junge Frau zählt mit zu den einflussreichsten Influencerinnen in den Bereichen Beauty und Mode. Über 170.000 Follower zählt ihre Seite, die unter dem Namen „fashioneiress“ zu finden ist. Heute wurde sie dann aber wohl ein wenig enttäuscht. In der Früh hatte sie noch in der Story gepostet, dass sie auf Schnee hofft. Dieser ist wohl aber nicht gekommen.

(Fast) jede Facette des gemeinsamen Urlaubs wird geteilt

Sie ist hierzulande mit ihrem Mann, dem Unternehmer Neil Sanghvi, mit dem sie erst im April des Vorjahres Hochzeit in der Schweiz feierte. Auf ihrem Insta-Account teilt sie jedenfalls (fast) jede Facette ihres gemeinsamen Urlaubs. Sie zählt übrigens in Indien mit zu den bestgekleideten, den einflussreichsten (jeweils Top 100) und mächtigsten (Top 50) Personen des Landes, wie der indische Ableger des „GQ-Magazins“ und „Luxebook“ feststellten.