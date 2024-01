Vermisste Mia G. nach einer Woche in Kärnten wieder aufgetaucht!

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 20:05 / ©Österreich findet euch

Unglaublich! Die 13-jährige Mia G., die eine Woche lang vermisst war, deren Fall in Deutschland durch die Medien ging, ist in Kärnten wieder aufgetaucht, wie Privatdetektiv Jürgen Trovato nun exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt. „Der junge Mann, bei dem sie war, hat sie dazu überredet, gemeinsam auf die Polizeiwache zu gehen“, meint Trovato im Gespräch. Der Vater sei derzeit auf dem Weg nach Kärnten, um die 13-Jährige aus Lehrte (Deutschland) abzuholen.

Fall ging mehrfach durch die Medien

Mia G. wurde am 1. Jänner von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, als sie nicht wie vereinbart von ihrer Freundin wieder nach Hause kam. Danach ging der Fall mehrfach durch die Medien und es wurde viel spekuliert. Erst gestern hat 5 Minuten exklusiv berichtet, dass ihre Spur nun nach Kärnten führt. Weniger als einen Tag später hat sie sich dann auf einer Kärntner Polizeiwache gestellt. Die 13-Jährige sei wohlauf, heißt es. Auch „Österreich findet euch“ berichtet von dem wundersamen Auftauchen der jungen Deutschen in Österreich. „Alles wieder gut“, heißt es in dem erlösenden Posting auf Facebook.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.01.2024 um 20:15 Uhr aktualisiert