760.000 Euro gewonnen: Steirer sahnt bei Lotto-Ziehung kräftig ab

Veröffentlicht am 7. Januar 2024

Ein Steirer und ein Wiener waren es, die bei der heutigen Lotto-Ziehung am Sonntag, den 7. Jänner, kräftig abgesahnt haben. Jeweils über 760.000 Euro haben die beiden für ihre Sechser gewonnen, wie „heute.at“ berichtet. Beide waren per „Quicktipp“ erfolgreich, haben also keine eigenen Zahlenkombinationen gewählt, sondern die Maschine entscheiden lassen – zum Glück! Jetzt sind nämlich beide um mehr als eine dreiviertel Million Euro reicher. Auch bei LottoPlus hat es übrigens demnach einen Sechser gegeben. Der Gewinner hat immerhin noch 267.000 Euro bekommen.