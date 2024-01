Kein Niederschlag, dichte Wolken: So startet Kärnten in die Woche

Der Montag dürfte in Kärnten weitestgehend niederschlagsfrei bleiben, obwohl von Nordosten weiterhin kompakte Wolkenfelder durchziehen. „Im Tagesverlauf steigen die Chancen auf sonnige Auflockerungen, am längsten kann es mit kaltem Nordostwind in Oberkärnten am Nachmittag auflockern“, erklärt die „GeoSphere Austrai“. Die Höchsttemperaturen steigen tagsüber nur wenig an und liegen häufig um 0 Grad.