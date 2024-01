Kalter Wochenstart: So wird das Wetter am Montag

Vor allem an der Alpennordseite ist es anfangs am Montag noch oft bewölkt, gebietsweise schneit es auch noch länger – vor alle im Norden, Osten sowie generell in einigen Staubereichen. „Im Süden verläuft der Tag hingegen weitgehend niederschlagsfrei. Nach und nach lockert es auch ein wenig auf. Die Sonne zeigt sich dann vor allem im Westen und Südwesten zeitweise. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und Südosten lebhaft bis stark und eisig kalt aus Nordwest bis Nordost“, weiß die „GeoSphere Austria“.

Positive Temperaturen hauptsächlich im Süden

Aber Achtung: Vor allem in exponierten Lagen im Osten besteht durchaus auch die Gefahr von Schneeverwehungen. Die Temperaturen erreichen am Morgen minus 9 bis minus 1 Grad, am Nachmittag wird man mit minus 6 bis plus 2 Grad auskommen müssen, wobei die positiven Temperaturen vermutlich größtenteils im Süden erreicht werden.