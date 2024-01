Neue Woche wird in der Steiermark mit Kälte empfangen

Weiterhin dichte Wolken ziehen am Montag über den steirischen Himmel. Das Wetter dürfte aber weitestgehend niederschlagsfrei bleiben. „Geringfügig schneien kann es in erster Linie in der nördlichen Obersteiermark und im Tagesverlauf im Bereich des westlichen Randgebirges, ausschließen kann man ganz schwache und unergiebige Schneeschauer aber auch sonst nicht“, so die Experten der „GeoSphere Austria“.

Teils Dauerfrost möglich

Vor allem im Bereich des östlichen Randgebirges kann man jedoch dafür auch mit teils kräftigem, kaltem Wind aus Norden rechnen. Meist dürfte auch Dauerfrost dabei sein – es bleibt also stellenweise den ganzen Tag über unter 0 Grad. Die Höchstwerte pendeln zwischen minus 5 Grad in Mariazell und knapp über 0 Grad entlang der Mur zwischen Bruck und Graz.