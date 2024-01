Tödliches Lawinenunglück: Zwei Skitourengeher verschüttet

Veröffentlicht am 7. Januar 2024, 21:58 / ©ARA Flugrettung

Zwei Skitourengeher sind am heutigen Sonntag, den 7. Jänner, von einer Lawine am Mölltaler Gletscher verschüttet worden – einer der beiden hat den tragischen Vorfall nicht überlebt, wie Polizeisprecherin Kristina Kapellari gegenüber 5 Minuten berichtet. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen 40-jährigen Mann aus der Slowakei gehandelt haben, sein Kollege konnte sich befreien und die Rettungskette in Gang setzen – jedoch zu spät. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Lienz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.01.2024 um 07:24 Uhr aktualisiert