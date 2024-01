Zwei Kellereinbrüche: Das ließen die Täter mitgehen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 07:09 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 6. auf den 7. Jänner 2024 in zwei Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Klagenfurt, Stadtteil St. Martin, durch Aufzwängen der Schließlappen der Metalltüren, ein. Aus den Kellerabteilen wurde ein Mountainbike und ein E-Bike gestohlen. Eine Schadensumme ist derzeit noch nicht bekannt.