Neues Tool: ChatGPT beantwortet ab sofort für AMS die Fragen

Das neue AMS-Tool „Berufsinfomat“ beantwortet auf Basis von ChatGPT Fragen zu Berufsbildern, Aus- und Weiterbildungen sowie Gehaltsniveaus. Der Berufsinfomat greift auf wesentliche berufsspezifische AMS-Datenbanken zu und dient Interessierten wie AMS-Berater_innen als innovative Info-Drehscheibe.

AMS setzt auf KI

Seit Anfang Jänner 2024 setzt das AMS Österreich als europaweit erste Arbeitsmarktverwaltung Künstliche Intelligenz ein: Das neue Tool „Berufsinfomat“ basiert auf der populären Technologie ChatGPT – in Echtzeit können wesentlichen Informationen rund um Berufe abgerufen werden. „Damit bieten wir allen Interessierten auf der AMS-Homepage eine innovative und niederschwellige Info-Drehscheibe an und unterstützen diese sowie unserer Berater_innen bei der Recherche zu berufsbezogenen Inhalten“, erklärt der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

Verknüpfung von Datenbanken

Die neue, speziell entwickelte KI-Anwendung verknüpft wesentliche AMS-Datenbanken wie das Berufsinformationssystem, das Berufslexikon, den Ausbildungskompass und den Gehaltskompass – damit liefert der neue Berufsinfomat Antworten zu Berufsbildern, Aus- und Weiterbildungen sowie Gehaltsniveaus. Zudem liefert das Tool auch gleich Links zu den Seiten, wo Informationen gefunden wurden. „Damit ersetzt der Berufsinfomat nicht das persönliche Beratungsgespräch, hilft aber dabei, rasch und dynamisch Informationen zu erhalten“, sagt Snobe. Da die Software ein Sprachmodell ist, passen sich die Antworten den Fragen an: So können sich Interessierte in jeder gängigen Sprache an den Berufsinfomat wenden und sie werden die entsprechenden Antworten auch in dieser Sprache erhalten. Wahlweise kann man sich mit Du oder Sie anreden lassen und schließlich drei verschiedene Antwortlängen auswählen.

Für Berufskunde

Der Berufsinfomat wurde ausschließlich für das weite Feld Berufskunde optimiert und greift auf öffentlich verfügbare Informationen zu, für Recherchen zu anderen AMS-Bereichen wie Vermittlung, Geldleistungen sowie Förderung ist er nicht geeignet. Es gibt keinen Zugang zu personenbezogenen Daten; selbst wenn AMS-Kund_innen in ihrer Anfrage persönliche Daten verwenden, nimmt der Berufsinfomat dazu weder Stellung noch verwertet er diese Daten. Das neue KI-Tool ist natürlich nicht fehlerfrei, Feedback von Nutzer_innen zu gefundenen Fehlern wird aber laufend eingearbeitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.01.2024 um 07:21 Uhr aktualisiert