Wow: So viele Grazer wurden 2023 durch die Feuerwehr gerettet

Grundausbildung

Mit 15. Jänner 2024 startet ein neuer Grundausbildungslehrgang mit 7 Männer. Der Lehrgang dauert rund 19 Wochen. Nach Abschluss des Grundausbildungslehrganges ist die Eignung für die Verwendung im Einsatzdienst gegeben. Im Sommer 2024 beginnt ein weiterer Grundausbildungslehrgang.

Neubau Feuerwache Ost

Im April 2023 wurde im Gemeinderat der Neubau (Foto beiliegend) der Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz einstimmig beschlossen. Der Baubeginn des 13,5 Millionen Euro Projektes ist für Frühjahr 2024 geplant. Die Abbrucharbeiten der (derzeitigen) Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz beginnen in Kürze. Während der Bauzeit erfolgt ein Umzug (mit 1.2.2024) der Berufsfeuerwehrmänner der Feuerwache Ost in das Ersatzquartier beim „Tagungszentrum Nord“ des Messe Congress Graz.

Brandmeldezentrale

Der Gemeinderat hat im Oktober 2023 eine Investition in die Betriebssicherheit der Brandmeldezentrale beschlossen. Die Hardware der IT-Infrastruktur des Einsatzleitsystems der Brandmeldezentrale befindet sich bereits seit 2016 im Dauerbetrieb. Daher haben viele IT-Komponenten der Ausstattung (wie z.B. Bildschirme, Server, Einzelteile) ihre Lebensdauer überschritten. Die Hardware wird nunmehr auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Investition: 780.000 Euro

Logistikfahrzeuge

Der Gemeinderat hat im Oktober 2023 auch den Ankauf von drei Klein-LKWs beschlossen. Insbesondere bei Großschadenslagen können diese Fahrzeuge mit Logistiksystem Einsatzorte mit entsprechenden Gerät rasch versorgen. Investition: 480.000 Euro