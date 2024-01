Amazon Prime kostet bald mehr: Das sollten Streaming-Fans wissen

Viele User entscheiden sich fürs Streamen, da sie eines nicht wollen: Die nervige Werbung. Die Streamingdienste Netflix und Disney + bieten bereits günstigere Abos an, wenn Mitglieder dafür Werbung in Kauf nehmen. Nun will auch Amazon Prime ein neues System einführen: Wer Prime-Filme in Zukunft ohne Unterbrechung sehen will, muss mehr bezahlen.

Knapp 3 Euro extra

In den USA tritt die Regelung bereits am 29. Jänner in Kraft. Ab 5. Feber soll das neue Modell dann auch bei uns greifen. Ab dann werden Streaming-Inhalte „in begrenztem Umfang Werbung enthalten“, schreibt Amazon in einem öffentlichen Schreiben – außer man zahlt 2,99 Euro extra. Die Absicht hinter der versteckten Preiserhöhung sei es, sich bis zu einem gewissen Grad über Werbung zu finanzieren, sodass sich für Prime-Abonnenten nichts ändert.

Amazon Freevee bleibt gleich

Laut aktuellen Infos bleibt das „Angebot Amazon Freevee“ so bestehen, wie es ist. Im Gegensatz zu Prime ist für Freevee kein kostenpflichtiges Abo nötig, um Filme, Serien und Live-Channels zu streamen, stattdessen kommen die Inhalte nur mit Werbung – ähnlich wie im TV – auf den Bildschirm.