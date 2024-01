Wow: Kärntner Campingplatz unter den Top 10 in Europa

Das auf Campingurlaube spezialisierte Internetportal www.camping.info, das mit jährlich rund 110 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, hat im Rahmen des camping.info Awards 2024 die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern.

Die besten Campingplätze Europas

Platz eins geht zum vierten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt vom Camping Sonnenland Lutzmannsburg (Burgenland) und dem Camping Natürlich Hell. (Tirol). Als höchster Aufsteiger gilt das Eifel-Camp Freilinger See in Nordrhein-Westfalen. Der Kärntner Campingplatz Camping Brunner am See in Döbriach, schafft es sogar unter die Top 10 der besten Plätze in Europa.

Top 10 in Europa: camping.info Award 2024: Top 10 in Europa: 1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn

2. Camping Sonnenland Lutzmannsburg / Österreich / Burgenland / Lutzmannsburg

3. Natürlich Hell. / Österreich / Tirol / Fügen

4. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Mondsee/Tiefgraben

5. Luxury Camping Schlosshof / Italien / Südtirol / Lana

6. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Grube

7. Camping Gloria Vallis / Italien / Südtirol / Glurns

8. Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer

9. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs

10. Camping Brunner am See / Österreich / Kärnten / Döbriach

Zwei Siegerplätze in Österreich

In der Österreich-Wertung schafften es gleich zwei Campingplätze aus Kärnten unter die Top 10. Auf Platz 5 schafft es Camping Brunner am See in Döbriach und auf Platz 10 schafft es Camping Maltschacher Seewirt in Feldkirchen. Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 72 in Deutschland, 19 in Österreich, sieben in Italien und zwei in der Schweiz. Das gesamte Ranking mit allen Neueinsteigern und Kategorie-Siegern unter: www.camping.info/award