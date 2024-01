Warum am Samstag 33 Wasserretter in die Mur stiegen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 10:47 / ©Österreichische Wasserrettung LV Steiermark

Das Event hat lange Tradition. Was aber genau hat es damit auf sich`? „Dabei wird für das vergangene Jahr gedankt, dass jeder unverletzt von den Einsätzen heimgekommen ist und an jene gedacht, bei denen die Einsatzkräfte nicht rechtzeitig vor Ort waren“, so berichtet die Österreichische Wasserrettung LV Steiermark von dem alljährlichen Ereignis.

Mit Fackeln in die Mur

Zu Beginn der Veranstaltung bekamen die Schwimmer und Schwimmerinnen den Segen des Landeskurates und danach gingen sie mit Fackeln in die Mur und schwammen von der Grazer Hauptbrücke bis zur Radetzkybrücke. Dieses Jahr nahmen nahmen insgesamt 33 Fließ- & Wildwasserretter an dem Schwimmen teil.