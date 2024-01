Über 2.000 € Strafe bei Nicht-Teilnahme: Kärntnerin MUSS Umfrage machen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 11:32 / ©Fotomontage Pexels & privat / KK

Konkret geht es um ein Posting in der Gruppe „Villacher helfen Villachern“ und gezeigt wird ein Brief, in dem die Villacherin aufgefordert wird, bei einer Statistik Austria Umfrage mitzumachen. Die prompte Antwort vieler User: Ja, da musst du mitmachen, sonst zahlst du Strafe! Aber stimmt das?

Wer nicht mitmacht, muss zahlen

Die Antwort: Ja, das stimmt! Den Mikrozensus, also die Befragungen, die die Statistik Austria mehrmals jährlich durchführt, gibt es bereits seit 1967. Fünfmal wird dabei im drei-Monats-Abstand befragt, rund 22.500 Haushalte sind pro Quartal in ganz Österreich betroffen. Es besteht Auskunftspflicht. Bei Nicht-Teilnahme kann es immerhin Strafen in der Höhe von über 2.000 Euro geben.

Daten werden gesammelt

Der Grund für die Befragungen ist übrigens jener, dass dadurch Daten gesammelt werden, die der Staat für wichtig empfindet. “Der Mikrozensus liefert international vergleichbare Daten zu Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Bildung und stellt weiters eine Ergänzung zur Volkszählung dar, die seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird”, meint man dazu auf der Statistik Austria-Website.

„Ich muss gar nichts“

Die Villacher, bzw. Kärntner in der Gruppe sind geteilter Meinung bei dem Thema: „Hab ich auch schon gemacht, geht schnell und tut nicht weh“, schreibt eine Userin. „Hab dann einen 15 Euro Gutschein bekommen, den ich in verschiedenen Geschäften einlösen durfte“, freut sich ein anderer Kommentator. Andere sind wiederum der Meinung: „Ich muss gar nichts“ und „Mir kommen die nicht ins Haus“.

So läuft die Befragung ab: Man erhält einen Brief mit den Informationen (auch über den Befragungszeitraum)

Danach muss man „umgehend“ einen Termin ausmachen

Es werden erste Erhebungsfragen gestellt (als Vorbereitung)

Zum vereinbarten Termin kommt jemand zu euch nach Hause für die Befragung

Es wird über Folgebefragungen informiert (Haushalt wird mehrmals befragt)