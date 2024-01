Mit Messer auf Streifenwagen eingestochen: Polizei musste Gas einsetzen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 11:40 / ©KK

Schnell wurde klar: Der Fahrer sei, aufgrund der eindeutigen Spurenlage, von der Mölltalbundesstraße abgekommen und in der daneben führenden Gemeindestraße zum Stillstand gekommen. Da sich der 39-Jährige offensichtlich in einem alkoholisierten Zustand befand, wurde er zum Alkotest aufgefordert. Dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Bis zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann in einem ruhigen Gemütszustand.

Plötzlich eskaliert die Situation

Nach der Führerscheinabnahme wurde er zusehends aggressiver und zog plötzlich ein Butterflymesser. Er stach mehrfach auf das Dach des Streifenwagens ein. Die zwei einschreitenden Polizisten vergrößerten, aufgrund der Eigensicherung, sofort die Distanz zu ihm und befahlen ihm sein strafbares Verhalten einzustellen und das Messer wegzuwerfen. Der 39-Jährige veränderte nun die Griffhaltung des Messers und ging mit dem Messer auf die Polizisten los.

Reizgas-Spray eingesetzt

Einer der einschreitenden Polizeibeamten setzte daraufhin den dienstlichen Reizgas-Spray gegen den Angreifer ein, wodurch dieser sein Verhalten einstellte. Der 39-Jährige konnte sodann festgenommen werden. Derzeit befindet sich der Mann noch in Polizeigewahrsam und wird im Laufe des Tages zu Vorfall einvernommen.