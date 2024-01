So viele Kärntner lagen in der ersten Woche des neuen Jahres flach

Die Grippewelle überrollt Österreich und führt zu zahlreichen Krankenständen. In der ersten Woche des neuen Jahrs gingen 10.160 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen bei der ÖGK in Kärnten ein. Darunter befanden sich 734 Corona-Infizierte. Während 2758 Kärntner aufgrund eines grippalen Infektes das Bett hüten mussten, so erkrankten 56 Personen im südlichen Bundesland an der echten Grippe. Ein Vergleich mit den Zahlen der ersten Kalenderwoche 2023 zeigt: Es sind insgesamt weniger Kärntner krankgemeldet als im Vorjahr, jedoch ist die Zahl der Corona-Infizierten deutlich gestiegen.

©ÖGK

Neuerungen in 2023: Wochen 51 und 52

Im Jahr 2023 gab es einen deutlichen Rückgang in Woche 52: 1.855 Fälle grippale Infekte, 40 Fälle echter Grippe und weiterhin präsente 723 Covid-Fälle, was zu insgesamt 8.388 Krankmeldungen führte. Diese Entwicklung war auch in der Woche 51 zu beobachten: 4.629 Fälle von grippalen Infekten, 37 Fälle von echter Grippe und 1767 Covid-Fälle führten zu einem Gesamtbild von 14.852 Krankmeldungen.

Rückgang der Krankmeldungen im Vergleich zu 2022

Die Verringerung der AU-Fälle im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022, insbesondere bei den grippalen Infekten und der echten Grippe, deutet auf eine Stärkung der präventiven Maßnahmen hin. Möglicherweise trugen verstärkte Hygienemaßnahmen, umfassende Impfkampagnen und die Einführung von Covid-Impfungen dazu bei, die Krankheitslast zu mildern und das Bewusstsein für Infektionskrankheiten zu schärfen.

©ÖGK

Die Zahlen steigen europaweit

„In ganz Europas wird eine verstärkte Influenzavirusaktivität verzeichnet. Auch in Österreich steigen die Zahlen. Sowohl bei der echten Grippe, den grippalen Infekten als auch bei Covid. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Denn die tatsächliche Grippewelle steht uns noch bevor. Wichtig ist aber auch, um Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden, Maske zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. sie zu desinfizieren“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.