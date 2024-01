So viele Steirer mussten in der ersten Neujahrswoche das Bett hüten

Die Grippewelle überrollt Österreich und führt zu zahlreichen Krankenständen. In der ersten Woche des neuen Jahrs gingen 31.544 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen bei der ÖGK in der Steiermark ein. Darunter befanden sich 2.639 Corona-Infizierte. Während 8.334 Steirer aufgrund eines grippalen Infektes das Bett hüten mussten, so erkrankten 297 Steirer an der echten Grippe. Ein Vergleich mit den Zahlen der ersten Kalenderwoche 2023 zeigt: Es sind insgesamt weniger Steirer krankgemeldet als im Vorjahr, jedoch ist die Zahl der Corona-Infizierten deutlich gestiegen.

©ÖGK

Krankheitszahlen in Wochen 51 und 52 im Jahr 2022

In der Woche 52 des Jahres 2022 wurden in der Steiermark 15.789 Fälle von grippalen Infekten, 1211 Fälle von echter Grippe und 1872 Covid-Fälle registriert, was zu insgesamt 39.909 Krankenständen führte. Eine Woche zuvor, in Woche 51, waren die Zahlen höher: 25.555 Fälle von grippalen Infekten, 1442 Fälle von echter Grippe und 2338 Covid-Fälle, was zu insgesamt 55.083 Krankenständen führte.

Steiermarks Wochen 51 und 52 im Jahr 2023

Im Jahr 2023 zeigte sich in der Woche 52 ein deutlicher Rückgang: 7.186 Fälle von grippalen Infekten, 230 Fälle echter Grippe und 3.160 Covid-Fälle, was zu insgesamt 29.445 Krankenständen führte. Auch in Woche 51 des Jahres 2023 gab es im Vergleich zum Vorjahr weniger Krankenstände: 13.810 Fälle von grippalen Infekten, 237 Fälle von echter Grippe und 5.913 Covid-Fälle, was zu insgesamt 43.908 Krankenständen führte.

©ÖGK

Die Zahlen steigen europaweit

„In ganz Europas wird eine verstärkte Influenzavirusaktivität verzeichnet. Auch in Österreich steigen die Zahlen. Sowohl bei der echten Grippe, den grippalen Infekten als auch bei Covid. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Denn die tatsächliche Grippewelle steht uns noch bevor. Wichtig ist aber auch, um Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden, Maske zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. sie zu desinfizieren“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.