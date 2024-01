213.487 Österreicher lagen in der ersten Woche des neuen Jahrs flach

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 12:49 / ©pixabay.com/sweetlouise

Die Grippewelle überrollt Österreich und führt zu zahlreichen Krankenständen. In der ersten Woche des neuen Jahrs gingen 213.487 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen bei der ÖGK ein. Darunter befanden sich 17.852 Corona-Infizierte. Während 54.258 Personen aufgrund eines grippalen Infektes das Bett hüten mussten, so erkrankten 1.867 Österreicher an der echten Grippe. Ein Vergleich mit den Zahlen der ersten Kalenderwoche 2023 zeigt: Es sind insgesamt weniger Österreicher krankgemeldet als im Vorjahr, jedoch ist die Zahl der Corona-Infizierten deutlich gestiegen.

Die Zahlen steigen europaweit

„In ganz Europas wird eine verstärkte Influenzavirusaktivität verzeichnet. Auch in Österreich steigen die Zahlen. Sowohl bei der echten Grippe, den grippalen Infekten als auch bei Covid. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Denn die tatsächliche Grippewelle steht uns noch bevor. Wichtig ist aber auch, um Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden, Maske zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. sie zu desinfizieren“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.