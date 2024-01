Flogging Molly heizt im Sommer die Kasematten-Bühne ein

Paukenschlag für Grazer Rock-Fans! Flogging Molly kommt in die steirische Landeshauptstadt und wird dort die Kasematten-Bühne rocken. Wann es so weit sein wird? Am 24. August ist Stichtag, ab 20 Uhr Beginn. Den Einlass gibt es bereits ab 19 Uhr. Die Tickets kosten rund 54 Euro und können über das Ticketzentrum der Grazer Spielstätten erworben werden. Wer sich jedoch noch einen der begehrten Plätze sichern will, der sollte schnell sein. Die Eintrittskarten für die bekannte Band aus Los Angeles gehen für gewöhnlich weg wie warme Semmeln.

Häufig gestellt Fragen Wer sind Flogging Molly? Flogging Molly ist eine irisch-US-amerikanische Folk-Punk-Rock-Band aus Los Angeles. Wann wurde Flogging Molly gegründet? Die Band wurde 1997 gegründet. Welchem Genre ist Flogging Molly zuzuordnen? Die Musik von Flogging Molly ist den Genres Irish Folk und Folk Punk zuzuordnen. Wer sind die aktuellen Mitglieder von Flogging Molly? Dave King: Gesang, Folk-Gitarre, Bodhrán

Robert Schmidt: Mandoline, Banjo

Nathen Maxwell: E-Bass

Dennis Casey: E-Gitarre

Bridget Regan: Fiddle, Tin Whistle, Uilleann Pipes, Akustische Gitarre

Mike Alonso: Schlagzeug

Matthew Hensley: Akkordeon Welche Personen waren früher Mitglieder von Flogging Molly? PJ Smith (vorübergehend als Ersatz für Matt Hensley): Akkordeon

Jeff Peters: Bass

John Donovan: Gitarre

Toby Mc Callum: Mandoline

Ted Hutt: Gitarre

George Schwindt: Schlagzeug