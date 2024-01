Sechsfachjackpot geknackt: 134.000 Euro gehen nach Wien

Gleich in der ersten Runde des neuen Jahrs wurde der Toto Sechsfachjackpot geknackt. Mit dem ersten von insgesamt 13 Tipps hatte ein/e SpielteilnehmerIn aus Wien alle getippten Begegnungen mit Spielen aus den internationalen Top-Ligen richtig und darf sich über einen Gewinn von mehr als 134.000 Euro freuen.

21 Personen erhielten etwa 500 Euro

Gleich 21 SpielteilnehmerInnen hatten auf ihren Spielquittungen einen Toto Zwölfer, sie erhalten jeweils knapp 500 Euro. Die Gewinne gehen jeweils zwölfmal nach Wien, viermal nach Vorarlberg, zweimal in die Steiermark und je einmal nach Salzburg, Tirol und eine/n SpielteilnehmerIn von win2day. In der Torwette gab es erneut keine „fünf Richtigen“, sodass auch hier der Jackpot im ersten Rang in die nächste Runde geht. Und auch der Jackpot im zweiten Rang geht in die nächste Runde, da es auch keinen Wettschein mit vier richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.01.2024 um 14:13 Uhr aktualisiert