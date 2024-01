Kaltluft kommt: Wo es am Dienstag am kÃ¤ltesten sein wird

Die „Unwetterwarnzentrale“ (uwz) hat heute auf Facebook jene Tiefsttemperaturen gepostet, die uns ab morgen erwarten. In den kommenden beiden Tagen bzw. den Nächten wird es nämlich teils klirrend kalt. Dabei sei es vor allem am Bodensee und in Unterkärnten noch am „mildesten“, heißt es im Posting. Doch auch hier sollen die Tiefsttemperaturen bei minus 5 Grad liegen.

Hier wird es am „wärmsten“

Es zeigt sich auch, dass es im Süden Österreichs und dabei vor allem in Kärnten deutlich die „wärmsten“ Temperaturen haben wird. Während in den übrigen Bundesländern teils deutliche zweistellige Minusgrade erreicht werden könnten, sollte das in Kärnten morgen nur vereinzelt der Fall sein.

Hier wird es am kältesten

„Verbreitet aber an die minus 10 Grad und noch deutlich kälter im Waldviertel und manchen Alpentälern mit lokal bis zu minus 20 Grad“ prognostiziert die „Unwetterwarnzentrale“ für die kältesten Regionen Österreichs morgen. Auch in Wien, umgeben von Kaltluft, dürfte es relativ „warm“ bleiben. Um minus 6 Grad werden hier vorhergesagt.

Steiermark ist zweigeteilt

Die Steiermark ist morgen ziemlich zweigeteilt. Während es rund um und südlich von Graz „nur“ um die minus sechs Grad kalt sein wird, werden in der Obersteiermark deutliche, zweistellige Minusgrade erwartet.