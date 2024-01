Brand im Thermalbad Vöslau: Ursache steht nun fest

Der Brand in einer Außensauna des Thermalbades Vöslau (Bezirk Baden) in der Nacht auf Sonntag ist nach Polizeiangaben durch einen Defekt an einer elektrischen Leitung oder einem Gerät – wahrscheinlich einem Lüfter – ausgelöst worden. Die Erhebungen wurden vom Bezirksbrandermittler durchgeführt. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, teilte eine Polizeisprecherin am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Feuerwehr war stundenlang bei Löscharbeiten im Einsatz gestanden.

Keine Verletzten

Die Sauna wurde zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Saunabetrieb wurde vorübergehend eingestellt und soll ab Dienstag in eingeschränkter Form ohne Außenbereich wieder aufgenommen werden. (APA/red, 8. 1. 23)