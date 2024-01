Fünf Verkehrstote in erster Woche: Auch Kärnten betrauerte erstes Opfer

Vor fast einer Woche, am 2. Jänner kurz nach Mittag, hat ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der Obermillstätter Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In weiterer Folge ist er über eine sieben Meter hohe Böschungsmauer auf die darunter liegende Gemeindestraße gestürzt und dort am Dach liegen geblieben. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des 86-Jährigen festgestellt werden – wir haben berichtet.

Fünf Verkehrstote in erster Woche

Insgesamt sind in der vergangenen Woche – der ersten des Jahres – fünf Personen bei Unfällen verstorben, darunter zwei Fußgänger, zwei Traktorfahrer und ein Autofahrer. Vergleicht man diese Zahl nun mit den Vorjahren, zeigen sich unterschiedliche Bilder. Im Vorjahr starben in den ersten sieben Tagen des Jahres elf Menschen, 2022 waren es drei. Drei der fünf tödlichen Unfälle waren übrigens am vergangenen Wochenende.